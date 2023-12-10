Путин заявил, что у Украины нет будущего Путин: у Украины нет ничего своего, поэтому нет будущего

Фото: Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Киев, Украина

У Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, поэтому нет и будущего, заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент беседы российского лидера с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Когда нет собственной базы, нет собственной идеологии, ни промышленности, ни денег — ничего нет собственного. Тогда нет будущего, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что оборонная промышленность России при этом набирает обороты и начала производить больше. В зоне спецоперации ВС РФ действуют «все грамотнее и грамотнее», подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что работа российских военнослужащих в зоне СВО непроста из-за постоянных обстрелов беспилотников ВСУ. По его словам, БПЛА украинской армии летают там как мухи.

До этого Путин в разговоре со спикером парламента ДНР Артемом Жогой заявил, что военные действия в зоне спецоперации необходимо вести постепенно и при этом необходимо беречь солдат. Глава государства подчеркнул, что боевая работа должна идти без победных реляций.

Путин также отметил, что от боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России. Он заявил, что власти Украины «совсем оборзели». Таким образом он прокомментировал решение Киева объявить русских некоренной нацией в стране.