Путин заявил, что у него с Орбаном часто не совпадают взгляды

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Виктор Орбан и Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что у него с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут не совпадать взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения вопросов. Глава государства добавил, что Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы.

И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем, — заявил Путин.

Ранее Орбан на встрече с Путиным заявил, что отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций. При этом он отметил, что Будапешт старается спасти все, что можно.

Российский лидер находится в Китае, куда прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине президент проведет два дня. Он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с лидерами ряда стран. Что касается переговоров с китайским коллегой, то на них лидеры могут затронуть в том числе и тему конфликта между Израилем и Палестиной.