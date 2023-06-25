Путин: производство оружия для СВО не должно идти в ущерб соцобязательствам

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Владимир Путин

Финансовое обеспечение оборонно-промышленного комплекса не должно осуществляться в ущерб социальным обязательствам государства, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Глава государства подчеркнул, что во всем важна гармония.

Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда, с тем чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи, — заявил президент.

Путин пояснил, что социальные гарантии связаны со здравоохранением, строительством, инфраструктурой и образованием. Основой для функционирования всех главных отраслей президент назвал экономику.

Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное — это основа. А основа — это экономика, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин круглосуточно держит на контроле ход спецоперации. Он отметил, что с этого начинается его день и этим же заканчивается.