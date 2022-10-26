Путин: страны СНГ не сталкивались с такими угрозами, как сегодня Путин: страны СНГ ранее не сталкивались с такими комплексными угрозами, как сегодня

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pooll/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что ни Россия, ни страны — члены СНГ еще не сталкивались с такими «комплексными» угрозами, которые возникают в настоящее время. В ходе выступления перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ он указал на необходимость защиты мирного населения, а также укрепления стабильности в условиях сложившейся ситуации.

Очевидно, что Содружество в целом и наши страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами. И наша общая задача — максимально защитить наши народы, укрепить стабильность, — указал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что на всём пространстве Содружества «некоторыми странами» уже давно применяется тактика шантажа, давления, запугивания, а также принимаются попытки организовать цветные революции. По словам Путина, опасность исходит и от террористических группировок, которые пытаются просочиться на постсоветское пространство и формируют законспирированные ячейки.

Президент отметил, что России вместе со странами СНГ необходимо наладить интеграционные процессы, которые за последние десятилетия «стали примером подлинно партнерских отношений».

14 октября Путин призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. По словам российского лидера, организации также могли бы более тесно работать над совместным решением задач по развитию транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.