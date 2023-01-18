Путин заявил, что СВО началась как попытка прекратить действия на Украине

Фото: kremlin

Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда

Спецоперация России на Украине нацелена на прекращение боевых действий в Донбассе, которые продолжаются с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По его словам, Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, однако во время этих попыток ее «водили за нос».

По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. <...> Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают, — указал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинской разведки о приказе Владимира Путина командующему Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерию Герасимову взять под свой контроль Донбасс до марта 2023 года. Такие слухи распространил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.