Путин заявил, что статус России как уникальной цивилизации научно обоснован

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Статус России как уникальной цивилизации имеет научное обоснование, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе встречи с молодыми учеными подчеркнул, что этот тезис подтвержден геномными исследованиями, передает ТАСС.

Мы действительно можем говорить о том, что Россия — это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания, подтверждаемые результатами вашей работы. Это очень важно! — сказал Путин.

Президент назвал Россию отдельной цивилизацией в интервью 2019 года. Путин пояснил, что это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий, указав, что для сохранения этой цивилизации необходимо сделать упор на высокие технологии и их развитие в будущем.

В апреле 2023 года Путин назвал Россию страной-цивилизацией. По его словам, РФ является одним из самобытных и суверенных центров огромного многополярного мира.

По мнению историка Вардана Багдасаряна, тезис Путина о «государстве-цивилизации» стал противопоставлением идеи «государства-нации». Цивилизационная концепция России подразумевает самодостаточность во всех сферах, в то время как Запад применяет универсалистский подход, возвышая себя и принижая других, отметил историк.