Путин ответил на вопрос, употребляет ли он алкоголь Путин заявил, что старается не употреблять крепких напитков

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что старается не употреблять алкогольные напитки, особенно крепкий алкоголь. Так глава государства ответил на вопрос выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища, попросивших президента раскрыть секрет его крепкого здоровья. Он подчеркнул, что забота о здоровье имеет не только личное, но и государственное значение.

Я практически исключаю алкоголь, уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков, — сказал он.

Самым эффективным способом поддержания здоровья Путин назвал закаливание холодной водой.

Я когда пацаном был еще, жил в Ленинграде, у нас и ванной-то не было в коммуналке. Но тем не менее я зимой выходил во двор и обтирался снегом, — поделился глава государства.

Ранее Путин выступил на московском Форуме технологий будущего, посвященном в первую очередь медицинским разработкам. Президент призвал участников форума задуматься о медицинских технологиях, «которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой опережают время, но уже совсем скоро кардинально изменят жизнь людей».