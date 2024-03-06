Путин заявил, что США не справились с ролью сверхдержавы Путин: США не справились с ответственностью как единственная сверхдержава

Фото: Александр Рюмин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Элиты США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин участнику Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из США. По его словам, они не смогли правильно распорядиться этой приобретенной монополией на мировое господство, передает пресс-служба мероприятия.

Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство — в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах, — отметил Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что отношения Москвы и Вашингтона после выборов в США будут зависеть от «набора идей» нового руководства по отношению к РФ. Он подчеркнул, что государство готово работать с любым американским лидером, в любом равноправном миропорядке США будут одной из ведущих стран.

Сам Путин также подтвердил готовность России взаимодействовать с любым главой Штатов. Москва будет сотрудничать с тем президентом, кому окажут доверие американцы, уточнил он. При этом политик отказался комментировать слухи об ухудшении здоровья Джо Байдена, поскольку не является квалифицированным врачом, однако добавил, что при личной встрече три года назад он никаких когнитивных проблем у американского лидера не заметил.