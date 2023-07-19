Путин заявил, что когда-то спорил с главой «Аэрофлота» из-за самолетов Путин вспомнил, как «ругался» с возглавляшем «Аэрофлот» Савельевым из-за российских самолетов

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Владимир Путин и Виталий Савельев

Президент России Владимир Путин напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как он спорил с ним из-за самолетов, когда тот еще руководил «Аэрофлотом». На совещании с членами правительства глава государства заявил, что уговаривал топ-менеджера покупать российские воздушные суда.

Помните, когда вы были еще руководителем «Аэрофлота», я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, ну, условно, ругались на этот счет, — сказал Путин.

Президент припомнил, что Савельев тогда говорил, что западные партнеры «надежные и хорошие».

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее рассказал о том, что к 2030 году парк компании будет состоять из российских самолетов на 70%. Он уточнил, что данные параметры могут быть скорректированы в процессе эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч полетов, в ходе которых на самолетах использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком годности. Причиной называлось увеличение стоимости и сроков доставки деталей. Некоторые из них стало в принципе невозможно завезти в страну.

До этого в СМИ появилась информация, что в «Аэрофлоте» попросили сотрудников реже сообщать о неисправностях лайнеров.