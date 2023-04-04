Путин заявил, что санкции — это надолго Путин: санкции против России останутся надолго

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу заявил, что санкции — это надолго, передает РИА Новости. Глава государства добавил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с Москвой, но Россия смогла обеспечить устойчивость.

Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны, — сказал Путин.

Он также призвал динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями.

Ранее Путин заявил, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким давлением, как Россия. По его словам, Запад пророчил ей депрессию и массовый дефицит товаров после ввода санкций, но теперь сам оказался в такой ситуации и предлагает своим жителям вместо салатов питаться репой.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. При этом она не уточнила, когда предполагается начать работу над формированием очередного санкционного пакета.