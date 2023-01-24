Путин заявил, что россиян не так просто оболванить Путин: россиян не так просто оболванить, с учетом их характера

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россиян не так просто оболванить с учетом их характера, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Такой тезис президент озвучил после того, как Гладков привел ряд примеров информационной войны Киева, направленной на жителей Белгородской области.

Наших людей не так просто оболванить, с учетом характера, — сказал глава государства.

Гладков пояснил, что в самом начале спецоперации жители региона не были подготовлены к фейкам, однако сейчас они уже понимают, где правда, а где ложь.

20 января власти Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 4 февраля. При таком уровне вводится режим усиленной работы спецслужб.