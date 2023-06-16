Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону Путин заявил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности

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Владимир Путин

Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны, заявил на полях ПМЭФ президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что это оправдано, в частности, с экономической точки зрения.

Дополнительные средства потребовались на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что, в целом, и это себя оправдывает, в том числе, с экономической точки зрения, — сказал Путин.

Ране стало известно, что Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии. Он наделяется полномочиями принимать оперативные решения. Указ призван усовершенствовать деятельность Военно-промышленной комиссии. Заседания будут проводиться по поручению президента или председателя правительства, а в отдельных случаях по поручению председателя коллегии ВПК.