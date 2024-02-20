Путин заявил, что Россия никогда не была против переговоров по Украине

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Сергей Шойгу, Владимир Путин

Президент Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что Россия никогда не отказывалась от диалога ни по украинскому вопросу, ни по вопросу стратегической стабильности с участием США и стран Запада. При этом глава государства заявил, что этот диалог невозможен в условиях, когда Вашингтон говорит о стратегическом поражении Москвы.

Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, что касается и Украины. Что касается стратстабильности, мы и здесь никогда не отказывались от диалога. Но сделать вид, что США и весь Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому порождению России, а с другой стороны, намерены, якобы, вести с нами переговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим, этого не удастся сделать, — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, которая усугубляется.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом говорил, что Россия готова к отсутствию соглашения с США по контролю над вооружениями после 2026 года, когда истечет срок Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. По его словам, такой сценарий может реализоваться по вине Вашингтона, в то время как Москва хотела бы начать работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.