Путин заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией Путин: мы не будем заниматься милитаризацией страны и экономики

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не будет проходить милитаризация страны и экономики, об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что Россия не будет повторять ошибок прошлого и повышать обороноспособность в ущерб экономике.

Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо, а там, где было и не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, — сказал Путин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что для панических настроений в экономике России нет оснований, несмотря на имеющиеся проблемы. По ее словам, российская экономика имеет запас прочности и большой потенциал для роста, а жесточайшие западные санкции не лишили ее управляемости.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене. Он пояснил, что из-за этого доля доллара на внутреннем российском рынке сократилась, а население начало отказываться от этой валюты, что свидетельствует о достижении страной финансового суверенитета.