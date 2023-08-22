Путин заявил, что российские компании уверенно занимают ниши иностранных

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские производители приходят на смену ушедшим иностранным компаниям, уверенно занимая их ниши. Россия и далее будет действовать так же, подчеркнул глава государства, слова которого приводит ТАСС.

Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, — сказал Путин в ходе заседания Совета по национальным проектам.

Президент РФ добавил, что масштабные вложения со стороны государства, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Президент рассчитывает, что за июль-сентябрь бюджет сведут с профицитом, при этом по итогам 2023 года бюджет может быть сведен с профицитом около 2% ВВП, как и было запланировано, отметил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что важной задачей является обеспечение «кадрового суверенитета» страны. Путин указал, что нужно готовить специалистов в том числе по наиболее дефицитным профессиям, отметив, что ключевым механизмом этой работы является проект «Профессионалитет», который охватывает сотни колледжей и около тысячи предприятий в 24 отраслях реального сектора экономики.

Ранее Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию РФ. По его словам, на сегодняшний день достаточно много активов оформлены на иностранные компании.