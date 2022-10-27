Путин заявил, что РФ не имеет отношения к отключениям света в Молдавии

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия не имеет отношения к отключению света в Молдавии. Российский лидер признался, что он не знает причин отключения света в Кишиневе. Путин отметил, что в подобных случаях все всегда обвиняют Россию.

Я хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали. Вы сказали, что свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно не имеем к этому никакого отношения. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то еще что-то. Во всем виновата Россия, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что немецкий газовый концерн Uniper собирается закрыть половину офисных помещений в своей штаб-квартире в Дюссельдорфе и снижает температуру в открытых помещениях, чтобы сэкономить газ. В офисах, где работают люди, температура снижается до 20 градусов тепла, а в их отсутствие — до 14 градусов.

После этого стало известно, что в Молдавии в целях экономии электроэнергии временно запретили майнинг криптовалют и импорт необходимого для этого оборудования. Комиссия по чрезвычайным ситуациям республики также предупредила граждан о возможных перебоях с электроснабжением в часы пиковой нагрузки и предложила не пользоваться лифтами.