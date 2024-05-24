Путин заявил, что РФ и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой республики Александром Лукашенко, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля. Отмечается, что мобильная связь для абонентов Союзного государства будет обеспечиваться в режиме домашней сети.

Для развития контактов [граждан] и прямого общения друг с другом в скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети, — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко прошли очень хорошо. Президенты общались около двух часов. По его словам, обсуждались конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям. Песков отметил, что на переговорах в расширенном составе «даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам», на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии с целью опережающего развития в плане суверенной экономики.

Российский лидер прибыл в Минск 24 мая с двухдневным официальным визитом. Александр Лукашенко встретил коллегу в аэропорту и пригласил его на встречу.