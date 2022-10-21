Путин нашел способ решить проблему алкоголизма без запретов Путин заявил, что проблему алкоголизма в России можно решить без запретов

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Президент России Владимир Путин назвал решаемой проблему алкоголизма в РФ. Во время разговора с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым он подчеркнул, что высокий уровень употребления алкоголя связан с недостаточным развитием социальной инфраструктуры в России. Глава государства подчеркнул, что алкоголизм в стране можно победить без введения запретов.

Вы (Носов. — NEWS.ru) точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что постройке новых спортивных объектов и в целом спорту нужно уделять больше внимания. По мнению Путина, важно стимулировать интерес граждан к саморазвитию, что станет ключом к решению проблемы алкоголизма.

Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет, — добавил президент.

По информации замглавы Минздрава РФ Олега Салагая, в 2021 году в России насчитывалось около 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью. По его словам, было выявлено около 70% смертей от цирроза печени, 60% летальных исходов от кардиомиопатии. Салагай указал, что большая часть смертей была спровоцирована употреблением алкоголя.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Вдовин сообщил, что безопасной и допустимой дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт — это яд, который не может быть безвредным. По его словам, этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему. Эксперт уточнил, что адекватное отношение к алкоголю может выражаться только в полном его исключении из жизни.