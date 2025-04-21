Путин обозначил исход СВО Путин заявил, что победа в конфликте на Украине, несомненно, будет за Россией

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ВС РФ в зоне СВО

Ни у кого нет ни малейших сомнений, что победа в конфликте на Украине будет за Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований. Так он отреагировал на слова главы Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики Владимира Чернева, который в конце своего доклада главе государства заключил, что победа будет за Россией, передает пресс-служба Кремля.

Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом как человек с боевым опытом напоминаете, — сказал в ответ Путин.

Ранее президент РФ заявил, что украинские власти несколько дней назад пытались провести испытание ракетных систем на гражданском объекте в Одесской области. По его словам, активную помощь военным ВСУ оказывали зарубежные кураторы. Глава государства подчеркнул, что формально это был гражданский объект. Однако Киев использовал его для военных целей, поэтому туда и нанесли удар, отметил он.

До этого Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что Киеву «подсказали» согласиться на российскую инициативу о перемирии по случаю Пасхи. Президент напомнил, как Украина сначала отвергла его предложение приостановить боевые действия в честь православного праздника.