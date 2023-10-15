Путин заявил, что Россия не создает военный союз с Китаем

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Россия и Китай не создают никакого военно-политического блока, заявил в эфире телеканала «Россия 24» президент РФ Владимир Путин. По его словам, такими действиями занимаются власти Соединенных Штатов. Также российский лидер обвинил Вашингтон в принуждении союзников к ухудшению отношений с Москвой и Пекином.

Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем, — сказал Путин.

Он также отметил, что сейчас Запад пытается всеми силами противостоять Пекину. Российский лидер считает, что европейцам невыгодно конфликтовать с Китаем, однако на борьбу их толкают именно США.

Кроме этого, Путин заявил, что страны Запада, в отличие от России Китая, продолжают создавать новые военно-политические блоки. В качестве примера он привел альянс Австралии, Великобритании и США AUKUS, который был организован в 2021 году.

Ранее межпартийная комиссия американского конгресса подготовила доклад, из которого следует, что ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждается как в количественных, так и структурных изменениях. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними.