Путин заявил, что наступило время более суверенной России

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Президент Владимир Путин заявил, что наступило время России. На пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» российский лидер отметил, что в данный момент страна переживает особенное время и становится более самодостаточной. Он добавил, что пора вывести государство на другой уровень развития, передает его слова пресс-служба Кремля.

Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Это время России, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в своем послании Федеральному собранию 29 февраля российский лидер может озвучить ключевые идеи по дальнейшему развитию страны, на которых будет основана его предвыборная программа. Аналогичным образом строилась подготовка к обращению в 2018 году, когда проходили выборы президента РФ. Тогда Путин представил повестку прорывного развития страны и подробно рассказал о разработке новейших систем стратегического вооружения.

В январе Путин заявил, что России еще есть над чем работать, однако страна успешно укрепляется по всем векторам. Он подчеркнул, что идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика. По словам российского лидера, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Он добавил, что РФ укрепляет свой суверенитет. По его словам, в данном вопросе приоритетными остаются технологическая и экономическая области.