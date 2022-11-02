Путин: Москва готова безвозмездно поставить зерно беднейшим странам

Президент России Владимир Путин заявил, что страна возобновляет полноценное участие в зерновой сделке. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ он указал, что российская сторона бесплатно отправит зерновые культуры беднейшим странам мира из украинских портов в том объеме, в котором они были поставлены.

Мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран поставим безвозмездно, бесплатно. Кроме того, мы не будем препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины, — заявил Путин.

Путин также сообщил о том, что Россия потребовала от Украины гарантий о дальнейшем недопущении атак, подобных той, которая произошла в Симферополе. По словам российского главы, РФ имеет право выйти из зерновой сделки в том случае, если Киев нарушит данные им гарантии.

Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если гарантии со стороны Украины будут нарушены, — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не будет препятствовать поставкам зерна с территории Украины в Турцию.

Ранее Путин изложил президенту Индонезии Джоко Видодо основные подходы РФ по реализации зернового соглашения. В ходе телефонной беседы российский глава уведомил собеседника о готовности бесплатно выделить значительные объемы зерновых беднейшим странам.