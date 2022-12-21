Путин заявил, что мобилизация выявила проблемы Путин: необходимо решать проблемы, выявленные в ходе частичной мобилизации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые необходимо оперативно решать, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, необходимо в том числе модернизировать систему военкоматов и обеспечить войска качественной связью и оборудованием новейших моделей.

Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, <...> которые следует оперативно решать, — подчеркнул президент.

Он также призвал внимательно относиться к критике в адрес Минобороны, слышать и своевременно реагировать в том числе на эмоциональную критику со стороны граждан. Путин подчеркнул, что следует слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение.

Ранее президент поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Главными задачами объединения станут обеспечение взаимодействия палат парламента, федеральных госорганов и органов государственной власти субъектов РФ, а также контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки мобилизованных и рассмотрение вопросов, связанных с организацией их размещения.