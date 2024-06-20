Путин раскрыл, почему Киев будет вечно тянуть с прекращением огня Путин: Киев будет и дальше тянуть с выборами и переговорами с Россией

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Владимир Путин

Киев не заинтересован в проведении выборов в соответствии с Конституцией Украины, поэтому будет вечно тянуть с прекращением огня, заявил президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который, отвечая на вопрос, почему Украина не проводит выборы легитимного лидера, ответил, что Россия должна вывести свои войска.

Они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов, — резюмировал он.

Политик подчеркнул, что действующая власть страны «не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины». Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая.

Также Путин напомнил, что российские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно, условия по украинскому вопросу будут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Также президент отметил, что Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра. При этом для России не имеет значения, где они могут состояться, предложения Москвы лежат на столе, заключил он.