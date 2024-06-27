Путин рассказал, как оснащается российский флот Путин: российские корабли оснащаются новыми видами оружия

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Владимир Путин

Российский флот в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения. По его словам, в последние годы в этом направлении была проведена большая работа.

За последние годы на этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия. Ведется ремонт и глубокая модернизация техники, — сказал он.

Кроме того, отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей. Путин добавил, что в прошлом году было передано 33 корабля.

Ранее главнокомандующий ВМФ Герой России, адмирал Александр Моисеев отметил, что многоцелевой корвет «Проворный», спущенный на воду в Санкт-Петербурге, уже скоро станет частью Военно-морского флота России. Он выразил уверенность, что корабль позволит укрепить потенциал группировки Тихоокеанского флота.

До этого командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан второго ранга Павел Конов заявил, что первый этап дальнего похода кораблей Северного флота ВМФ России прошел на отлично. Удалось осуществить все, что было запланировано, указал он.