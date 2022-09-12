Путин заявил, что экономика России выходит на траекторию роста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, предприятия возвращаются к нормальному ритму работы, передает РИА Новости.

Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция в России составит около 12%. В правительстве считают, что тренд на снижение инфляции сохранится. Он похвалил состояние российского бюджета, отметив, что оно сейчас лучше, чем во многих странах «двадцатки».

Также Путин потребовал сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики РФ.