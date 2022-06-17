Путин заявил, что центр развития находится в Китае

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Россия давно развивает сотрудничество с Китаем, там сейчас расположен центр развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ. Глава государства подчеркнул, что в 2022 году товарооборот России и Китая побьет предыдущие рекорды, Москва находит сотрудничество с Пекином выгодным и интересным. Путин подчеркнул, что у него замечательные дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

У нас торговый оборот $140 миллиардов и будет расти, в этом году он будет, наверное, больше, он будет рекордным. Не потому что, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать, нет, потому что это объективная картина в мире так складывается. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем, тем более что у нас в политическом плане очень устойчивые доверительные отношения, — сказал президент.

По его словам, Россия начала выстраивать отношения с КНР не в связи с последними событиями, а потому что в Азии и в Китае совершенно очевидно обозначилось создание новых мировых центров развития.

16 июня гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что компания увеличила количество поставляемого газа в Китай за пять месяцев на 67,5%. Он подчеркнул, что спрос на природный газ в Китае с 2011 по 2021 год обеспечил 32% роста всего мирового спроса.