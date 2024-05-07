Путин завершил инаугурацию словами «Вместе — победим»

Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Владимир Путин

Владимир Путин, вступивший 7 мая в должность президента России, завершил инаугурацию в Кремлевском дворце словами «вместе победим». Он подчеркнул, что россияне — великий народ, и Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.

Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе — победим! — произнес глава государства.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что консолидация общества вокруг Владимира Путина поведет страну к новым победам. Депутат назвал главу государства преимуществом России. По его словам, Путин доказал преданность стране. Действующий президент задал «высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед».

В Сети ранее появились кадры прибытия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Кремль. Сопровождал его зампредседателя правительства региона Адам Делимханов. Государственные деятели прибыли в Кремлевский дворец заранее. Среди прибывающих гостей заметили и министра обороны России Сергея Шойгу. Глава МО надел парадный китель по случаю инаугурации.

Немецкое издание Spiegel ранее писало, что в Евросоюзе произошел раскол среди членов политического блока по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации Путина. По его информации, некоторые страны согласились отправить своих представителей на церемонию, а другие категорически выступили против этого.