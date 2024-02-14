Путин запретил увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, следует из текста документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. До этого законодательство запрещало работодателям увольнять сотрудников, в одиночку воспитывающих детей до 14 лет. Новые нормы вступят в силу через 10 дней после публикации.

В документе отмечается, что дети получают основное общее образование к 16 годам. В связи с этим россияне, которые воспитывают их в это время в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

Также глава государства подписал закон, расширяющий спектр полномочий региональных властей для борьбы с «наливайками» и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Документ наделяет региональные власти правом вводить ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на ближайших к ним территориях.

Вместе с этим президент подписал закон, дающий право владельцам аварийного жилья в России получать новую недвижимость вне очереди по договорам социального найма. Изменения вносятся в две статьи Жилищного кодекса. До этого сообщалось, что в аварийных домах проживают порядка 1,3 млн россиян.