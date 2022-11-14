Путин запретил служить по контракту в ВС лицам употреблявшим наркотики

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Президент России Владимир Путин ограничил возможность служить в Вооруженных силах РФ по контракту тем, кого ловили на употреблении наркотиков, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. В документе поясняется, что они не смогут поступить на контрактную службу «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию» (согласно КоАП РФ, это один год со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа). Кроме того, указом президента запрещается заключать контракт с ВС РФ гражданам, против которых ведется дознание, либо предварительное следствие или уголовное дело переданное в суд.

Контракт не может быть заключен с гражданином (иностранным гражданином) <...>, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, — говорится в сообщении.

Также глава государства подписал указ о службе в Вооруженных силах РФ иностранных граждан. Согласно тексту документа, иностранцы смогут поступить на службу в ВС России, войска национальной гвардии, а также в воинские подразделения противопожарной службы.

Ранее обозреватель РИА Новости Елена Караева написала в статье, что Евросоюз готовится к войне с Россией. По ее мнению, в настоящее время прямое военное столкновение Берлина и Парижа с Москвой не геополитическая гипотеза, а реальность из-за изменения риторики ФРГ и Франции.