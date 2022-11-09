Путин запретил ряду компаний ТЭК сделки с иностранными долями Путин утвердил список компаний, требующих разрешения на сделки с иностранными долями

Фото: Aleksey Babushkin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению, утвердил президент РФ Владимир Путин. В список входят «Юнипро», «Энел Россия», «Фортум», ТГК-1, «Т Плюс», «Schneider Electric Россия», а также дочерние компании Siemens и BASF.

Согласно документу, в этом перечне числятся производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки.

Ранее Путин подписал документ, что в России сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Данный указ был подписан 5 августа, он накладывает временный запрет на продажу инвесторами из недружественных государств акций российских стратегических предприятий, нефтяных компаний, банков и производителей оборудования для ТЭК.