Путин запретил иностранцам владеть новостными агрегаторами в России

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным гражданам владеть контрольным пакетом акций (более 50%) в отечественных новостных агрегаторах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, владеть информационными ресурсами в России также не смогут иностранные государства, международные организации, иностранное юридическое лицо, а также российское юрлицо с иностранным участием. Запрет распространяется и на россиян с гражданством другой страны.

Закон также предусматривает карательные меры за информацию о способах обхода установленных в стране блокировок информационных ресурсов. Появление таких сведений на сайте будет основанием для внесения портала или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Ранее также сообщалось, что в Госдуме приняли закон, исключающий возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. В том числе для аутентификации будет запрещено использование аккаунтов, которые прошли регистрацию через иностранные сервисы, среди которых Google и Apple ID. Обратной силы закон не имеет.