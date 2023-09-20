Путин запланировал разговор с Пашиняном Песков: сроки разговора Путина и Пашиняна находятся на этапе согласования

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Сроки разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном находятся на этапе согласования, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не запланировано.

Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что контакты с Азербайджаном продолжаются на рабочем уровне, при необходимости Путин и Алиев могут провести разговор, но пока такой контакт не готовится.

Песков также заявил, что пока не обладает информацией относительно предполагаемых договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе с 13:00 20 сентября, достигнутых, как утверждалось, при посредничестве российских миротворцев. Песков сказал, что не может точно подтвердить эти сообщения.

12 сентября Путин заявил, что власти Армении признали суверенитет Азербайджана над Карабахом. Он напомнил, что Ереван зафиксировал это в договоренностях, подписанных в Праге в октябре 2022 года.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обеспечения положений трехсторонних соглашений и вывода армянских войск. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.