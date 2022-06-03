Путин сравнил альтернативную энергетику с традиционной Путин: западные страны завышали возможности альтернативной энергетики

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не смог объективно оценить возможности альтернативной энергетики. В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер отметил, что солнечные батареи, ветряные мельницы, а также использование водорода в качестве энергетического ресурса не смогут превзойти углеводородные аналоги энергии в обозримом будущем.

Завышаются возможности альтернативных видов энергетики, солнечной энергии, ветровой, какой угодно другой, водородной. Это в перспективе, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме и должного качества и по нужным ценам, в то же время начали принижать значимость традиционных видов энергии, в том числе, прежде всего, углеводородной, — заявил Путин.

Ранее CNN сообщил, что погоня стран Европы за газом предстоящей зимой может привести к дефициту энергоресурсов. Европейцам, скорее всего, предстоит «драка» за голубое топливо.

Обозреватель Винсент Колен ранее отметил в статье, опубликованной французским изданием Echos, что Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу. Доход вырос в основном из-за резкого роста цен на голубое топливо.

Входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго», отметил он.