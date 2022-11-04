Путин заявил, что Запад умело подносил фитиль к распаду России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Страны Запада активно распространяли на Украине псевдоценности, в результате чего она стала «анти-Россией», заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, западные лидеры сеяли ненависть среди украинцев, а параллельно с этим «подносили фитиль» к РФ, желая ее распада.

Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории — все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. И очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны, — заявил Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.

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По словам главы государства, столкновение с Украиной для России было неизбежно, вопрос был лишь во времени. Российский лидер подчеркнул, что если бы армия не пошла в наступление в феврале 2022 года, то сейчас страна находилась бы в куда худшем для нее положении.

На пресс-конференции после саммита ШОС Путин заявил, что западные страны не дождутся развала РФ. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также отметил, что с какого-то момента для достижения этой цели было решено использовать Украину. По словам президента, военная операция началась на Украине, чтобы предотвратить развал России.