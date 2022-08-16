Путин: Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коллективный Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, все эти действия, включая реализацию проекта «анти-Россия», распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса, необходимы США и западным странам для подержания своей гегемонии.

Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они (Запад. — NEWS.ru) уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, — сказал глава государства.

Он добавил, что аналогично Запад действует в Азии, Африке и Латинской Америке, разжигая конфликтный потенциал. По его словам, авантюра США в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии по дестабилизации обстановки в регионе и мире.

Накануне в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что шаги, которые предпринимают США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией на фоне происходящего не Украине, могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Дипломаты также назвали странными обвинения в адрес Москвы в том, что ее действия «не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». В дипмиссии РФ в Вашингтоне напомнили про бомбардировку мирного населения Хиросимы и Нагасаки.