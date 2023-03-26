Путин: Запад перешел даже бордовые линии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Запад перешел даже бордовые линии, поставляя оружие Киеву, подтвердил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». На вопрос журналиста, не являются ли поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном пересечением и красной, и бордовой линии, он ответил утвердительно. Президент также заявил, что Европа и США способствовали свершению государственного переворота на Украине в 2014 году.

Да, они так и делают, они с самого начала это сделали [перешли границы] в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота, — сказал Путин.

Кроме того, Путин объяснил цель поездки в Мариуполь. Президент России заявил, что ему было важно почувствовать настроения жителей региона, отметив, что это, может быть, «вообще самое главное». По словам главы государства, изначально ему показалось, что во дворе дома стоят рабочие, и он хотел спросить о ходе работ, но выяснилось, что это местные жители. Также Путин объяснил, почему не пристегнулся во время поездки по городу за рулем.

Ранее ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что Путин прав в том, что проводит красную линию в вопросе применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, после использования Вашингтоном таких снарядов во время войны в Ираке в стране массово начали рождаться дети с врожденными дефектами.