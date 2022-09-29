Путин: Запад готовит сценарии разжигания новых конфликтов в странах СНГ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Коллективный Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на территории стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведок стран-членов Союза независимых государств. По его словам, основная задача Запада — превратить любую страну в эпицентр кризиса, поэтому членам СНГ необходимо усиливать взаимную поддержку.

Запад готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы не раз уже видели. Знаем мы и то, что прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. <...> Cтранам СНГ надо усиливать взаимную поддержку, — считает Путин.

По мнению главы России, основной причиной разжигания конфликтов в странах СНГ стал развал Советского Союза. В качестве примера он привел опыт Украины. По мнению Путина, если вовремя не остановить эскалацию конфликта в странах бывшего СССР, под ударом может оказаться весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Во время пресс-конференции после саммита ШОС Путин заявил, что западные страны не дождутся развала России. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также отметил, что с какого-то момента для достижения этой цели было решено использовать Украину. По словам президента, именно чтобы предотвратить развал России, была начата военная операция на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее сообщал, что «англосаксонские перверты» подталкивают РФ к дезинтеграции, чтобы устранить страну с мирового политического поля. Политик отмечал, что Запад пытается добиться распада российского государства путем эскалации конфликта на Украине. Медведев предостерег лидеров США и ЕС от угроз в адрес РФ, подчеркнув, что насильственный распад ядерной державы — «всегда шахматная игра со смертью».