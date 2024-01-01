Путин: Запад долго пытался бороться с Россией руками украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Западные страны на протяжении длительного времени помогали властям Украины, чтобы создать конфликт, который продолжается сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени Вишневского. По его словам, к сожалению, противникам России удалось добиться своей цели и теперь они борются с РФ руками украинцев, передает Кремль.

Они (западные элиты. — NEWS.ru) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт <...>. К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно задачу борьбы с Россией, — заявил Путин.

Ранее президент заявил, что Украина не является врагом для РФ. По его словам, противник — это силы на Западе, которые добиваются стратегического поражения страны. Они хотят уничтожить российскую государственность, добавил глава государства.

По словам российского лидера, на Западе есть разные люди, в том числе те, которые «симпатизируют» Москве. Но в то же время есть элиты, для которых существование России в ее сегодняшних размерах неприемлемо, отметил президент.