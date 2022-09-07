Путин: закрываться от Европы мы не будем — welcome Путин заявил, что Россия не станет зеркально отвечать Европе на визовые ограничения

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Россия не будет закрываться от Европы, вводя ответные визовые ограничения, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы иностранные предприниматели, спортсмены, деятели культуры и студенты приезжали в РФ. Зеркальный ответ на действия Евросоюза, по его словам, в данном случае неуместен.

Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Зачем им закрывать [границы]? Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много <...> Welcome, пускай приезжают и работают, — сказал Путин.

Он отметил, что те страны, которые вводят ограничения на въезд для граждан РФ, изолируют не Россию, а сами себя.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, решение о приостановке может заработать с понедельника, 12 сентября.

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль.