Путин захотел встретиться с Ким Чен Ыном в Москве

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время совместного фотографирования в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе выразил надежду на то, что их следующая встреча пройдет в Москве, передает РИА Новости. Глава РФ также поблагодарил северокорейского коллегу за приглашение приехать в Пхеньян.

Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве, — сказал он.

Ранее сообщалось, что переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына с участием членов делегаций обеих стран завершились. Их продолжительность составила чуть более полутора часов.

После того как главы двух государств сделали краткие вступительные заявления, встреча перешла в закрытый для прессы формат. Ожидается, что далее Путин и Ким Чен Ын продолжат деловую беседу с глазу на глаз.

В ходе переговоров Путин заявил Ким Чен Ыну, что изменения, которые претерпел Пхеньян в последние годы, производят впечатление. Российского лидера восхитило преображение столицы КНДР с момента его последнего визита — в 2000 году. Он подчеркнул, что труд северокорейского народа сделал город очень красивым и на него приятно смотреть.

Президент России добавил, что взаимодействие между сторонами основано на равноправии и взаимном уважении. По его словам, стороны учитывают интересы друг друга. Российский лидер рассказал, что рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына и возможностью посетить Северную Корею.