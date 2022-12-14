Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом Путин: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, чуть ли не на 35% в неделю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом от 30 до 35% в неделю. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эти данные и назвала напряженной общую эпидемиологическую ситуацию в стране. По ее словам, заболеваемость коронавирусом растет на 10-11% в неделю.

Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растет, чуть ли не на 30-35% в неделю по-моему, — заявил Путин.

Также Попова отметила, что вирус гриппа H1n1 вернулся в Россию спустя шесть лет. Она указала, что данный подвид гриппа на текущий момент является превалирующим. Глава Роспотребнадзора уточнила, что «вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом». Она добавила, что в России существует четыре российских вакцины, которые противостоят свиному гриппу.

То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа, — отметила Попова.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в России за сутки выявили 7532 новых случая заражения COVID-19. Это максимум с 28 октября. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 685 037.