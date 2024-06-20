Путин задумался об изменении ядерной доктрины Путин: Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия думает о возможных изменениях в свою ядерную доктрину, направленных на понижение порога применения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада. При этом, как отметил глава государства, возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна.

Я, по-моему, говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые [изменения], и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия, — сказал президент.

Путин указал, что страны Запада разрабатывают ядерное оружие сверхмалой мощности для снижения рисков от его применения. По его словам, экспертные круги считают, что такие устройства можно применять и «ничего в этом страшного нет».

Страшного, может быть, и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание, — объяснил он.

Тем не менее глава государства подчеркнул, что России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар. По его словам, Москва гарантированно уничтожит противника в ответно-встречном ударе.

Путин также предупредил, что российские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно. Он отметил, что условия России по украинскому вопросу будут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.