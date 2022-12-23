Путин в Туле забрался на боевую машину Путин забрался на боевую машину в КБ приборостроения им. Шипунова в Туле

Фото: news_kremlin/t.me

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе визита на Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в Туле залез на боевую машину. Видео с этим моментом было опубликовано пресс-службой Кремля. Также он осмотрел другие экспонаты военного автомобилестроения.

Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым Президент осмотрел сборочные цеха тяжёлых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех, — гласит сообщение администрации президента.

Президент России прибыл в Тулу, чтобы принять участие в совещании по обеспечению потребностей российской армии. В рамках мероприятия Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. По его словам, все это необходимо делать в короткие сроки.

При этом глава государства подчеркнул важность совершенствования характеристик вооружения и оснащения военных с учетом полученного боевого опыта. Кроме того, российский лидер выразил надежду, что гособоронзаказ на производство и поставку вооружения и военной специальной техники в 2023 году будет исполнен в полном объеме. Также Путин сообщил, что заслушает доклады руководителей предприятий ОПК и предложения по устранению проблемных вопросов.