Путин вывел из-под специальных мер несколько институтов развития

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вывел несколько институтов развития из-под специальных экономических мер. В частности, речь идет об Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и Новом банке развития. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Больше на указанные в бумаге институты развития не распространяются запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента РФ № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Всего из-под экономических спецмер Путин вывел пять институтов. Это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития и Российско-киргизский фонд развития.

Указ о специальных мерах был принят 28 февраля. Этот шаг стал ответом на недружественные действия США после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Также 15 октября Путин наделил Центробанк полномочиями выдавать разрешения на вывоз с территории РФ иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент в десять тысяч долларов.