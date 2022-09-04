Стало известно, когда Путин выступит на ВЭФ Песков: Путин посвятит выступление на ВЭФ 7 сентября мировым процессам и развитию Дальнего Востока

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Президент РФ Владимир Путин

7 сентября президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, заявил в беседе с ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основными темами обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.

И то, и другое взаимосвязано. Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все, — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что дальневосточный регион является одним из наиболее важных для России. Тот факт, что во Владивостоке ежегодно проводится экономический форум, показывает интерес к Дальнему Востоку как со стороны правительства, так и представителей российского бизнеса.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября.

Ранее стало известно, что представители 40 стран подтвердили свое участие в VII Восточном экономическом форуме. Форум также посетят представители недружественных стран — Южной Кореи и Японии. В пресс-службе организатора мероприятия подчеркнули, что ВЭФ стал самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.