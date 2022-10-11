Путин выступил за нераспространение военных ядерных технологий Путин на встрече с Гросси выступил за ограничение распространения военных ядерных технологий

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Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси подтвердил, что Москва по-прежнему привержена нераспространению военных ядерных технологий. Он подчеркнул, что Кремль всегда выступал за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, передает ТАСС.

Считаем — и считали раньше, и сейчас — наша позиция заключается в том, что нужно все делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий, — сказал Путин.

Он также обратил внимание Гросси на достижения России в мирном атоме, подчеркнув, что РФ первая создала реактор на быстрых нейтронах, а также плавучие атомные электростанции. Кроме того, по его словам, «Росатом» продолжает развивать судостроение и атомные двигательные установки. Президент напомнил, что Россия занимает ведущее место в мире в сфере ядерных технологий.

Также на встрече Путин отметил, что в последнее время атомная деятельность стала чересчур политизированной. Он выразил надежду, что благодаря совместным с МАГАТЭ усилиям подобную риторику удастся снизить.