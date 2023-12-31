Путин выступил с новогодним обращением из Кремля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним обращением из Кремля. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год.

В Камчатском крае и Чукотском округе Новый год наступает на девять часов раньше Москвы. Поэтому там уже посмотрели обращение Путина, которое транслируют перед полуночью во всех часовых поясах.

Глава государства пожелал семьям россиян всего самого доброго. Путин подчеркнул, что из истории каждой семьи складывается судьба Родины. Он назвал залогом будущего страны то, что россияне вместе.

По словам Путина, в 2023 году Россия отстаивала свои интересы и ценности, граждане много трудились и многое сделали. Президент отметил, что россияне не раз доказали свою способность решать самые сложные задачи и никогда не отступать. Он подчеркнул, что нет такой силы, которая могла бы разобщить народ и заставить его забыть «память и веру отцов».

Российский лидер также адресовал слова благодарности участникам СВО. Он назвал их героями и сказал, что миллионы граждан России гордятся их мужеством и поддерживают их.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что Путин переписывал свое новогоднее обращение. Представитель Кремля назвал эти сообщения неправдой.