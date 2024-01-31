Путин выступил против беспощадной ювенальной юстиции

Российский лидер Владимир Путин встрече с доверенными лицами выступил против ювенальной юстиции, когда «беспощадно» вмешиваются в дела семьи и «отнимают детей». По словам президента, которые приводит RT, Россия не пойдет по такому пути.

Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу этой ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут беспощадно просто, детей отнимают — сумасшествие какое-то. Мы по этому пути, конечно, безусловно, не пойдем, — сказал глава государства.

На встрече с действующим российским лидером присутствуют 544 доверенных лица. В их число вошли артисты Екатерина Гусева, Эдгард Запашный, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, главный редактор RT Маргарита Симоньян, певцы SHAMAN и Диана Гурцкая.

Ранее Владимир Путин заявил, что в СССР существовала жесткая система воспитания молодежи, но она не сработала. По его словам, это не смогло предотвратить развал государства. Также президент сравнил Родину и семью. Он считает, что не любить свою страну то же самое, что не любить детей. Глава государства добавил, что ситуация вокруг специальной военной операции на Украине показала, что российское общество стоит на прочном фундаменте.