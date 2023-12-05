Путин высоко оценил героизм 99-го самоходного артиллерийского полка на СВО Путин считает образцовой работу 99-го самоходного артиллерийского полка на СВО

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил 99-й самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования «гвардейский». Глава государства назвал его действия в зоне специальной военной операции образцовыми и выразил уверенность, что бойцы будут и дальше с честью служить своей Родине. Соответствующую телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.

Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убежден, что вы — воины-гвардейцы — будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что бойцы являются примером проявления массового героизма, отваги, стойкости и мужества при защите Отечества и государственных интересов России. Путин пожелал командованию и личному составу полка здоровья и успехов.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Такое решение было принято в связи с массовым героизмом и отвагой личного состава, проявленными в боевых действиях.